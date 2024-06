Bundeskanzler Scholz spricht am Tag der deutschen Industrie (TDI). (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Ampel-Koalition verhandle derzeit über entsprechende Maßnahmen, um die Konjunktur zu beleben, sagte Scholz auf dem Tag der Industrie in Berlin. Als Beispiel nannte er Steueranreize für freiwillige Mehrarbeit. Zudem wolle man die Erwerbstätigkeit von Eltern erleichtern.

Scholz erklärte, strukturelle Reformen in Deutschland seien über Jahre hinweg ausgesessen worden. Dafür zahle man nun den Preis - etwa bei der Bahn, kaputten Brücken oder maroden öffentlichen Gebäuden. Die Bundesregierung gehe diese Probleme aber an. Der Kanzler kündigte zudem an, sich bei der neuen EU-Kommission für einen weiteren Abbau von Bürokratie stark zu machen.

Der Präsident des Industrieverbands BDI, Russwurm, forderte von der Bundesregierung ein umfassendes Wachstumspaket. Eine Trendwende bei der Konjunktur sei bisher nicht zu erkennen. Der Standort Deutschland falle gegenüber den USA und China immer weiter zurück.

