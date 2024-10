Im Bundestag geht es heute unter anderem um den Schutz des Bundesverfassungsgerichts (Jessica Lichetzki / dpa / Jessica Lichetzki)

Das kündigte der SPD-Politiker in der Debatte des Bundestags zum Jahrestag des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 an. Zuvor hatten Vertreter der Unionsparteien der Bundesregierung mangelnde Unterstützung Israels vorgeworfen und sich dabei ausdrücklich auf Waffenlieferungen bezogen. Der CDU-Vorsitzende Merz sprach davon, dass Exportgenehmigungen zum Beispiel von Munition und sogar für die Lieferung von Ersatzteilen für Panzer seit Wochen verweigert würden. - Mit einer Schweigeminute hatte das Plenum zuvor an den Angriff der Hamas auf Israel vor etwas mehr als einem Jahr erinnert.

Derzeit befasst sich das Parlament erstmals mit zwei Gesetzentwürfen zur Stärkung des Bundesverfassungsgericht gegen demokratiefeindliche Bestrebungen.

