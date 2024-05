Bundeskanzler Olaf Scholz (IMAGO / photothek / IMAGO / Felix Zahn)

An dem Treffen in Stockholm nehmen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von Schweden, Dänemark, Finnland, Island und Norwegen teil. Es geht vor allem um die Sicherheitslage in Europa und die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Weitere Themen sollen sogenannte hybride Bedrohungen wie Cyber-Angriffe oder Sabotage sein. Gemeinsam wollen die Regierungschefs außerdem den Technologiekonzern Ericsson besuchen.

Am Dienstag folgt ein bilaterales Gespräch von Scholz mit dem schwedischen Ministerpräsident Kristersson.

