Innenpolitik

Das Kanzleramt in Berlin (dpa / Fabian Sommer)

Dabei soll es um die Bereiche Arbeit, Soziales, Steuern und Bürokratieabbau gehen. Entscheidungen sind nicht zu erwarten. Die sollen erst in einer Sitzung des Koalitionsausschusses Anfang Juli getroffen werden. Die Arbeitgeber drängen angesichts der Schwächephase der deutschen Wirtschaft auf eine Begrenzung der Sozialabgaben, eine Senkung von Steuern und flexiblere Arbeitszeiten. Die Gewerkschaften lehnen unter anderem eine Ausweitung der täglichen Arbeitszeit ab.

Die Bundesregierung will bis zur parlamentarischen Sommerpause ab Mitte Juli noch mehrere Reformen auf den Weg bringen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.