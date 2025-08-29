Thorsten Frei (CDU) ist zuversichtlich, dass Union und SPD beim neuen Wehrdienst einig bleiben. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Die angestrebte Personalstärke der Bundeswehr sei klar und die Koalition werde dafür sorgen, dass sie auch erreicht werde, sagte Frei im ZDF. Der CDU-Politiker erwartet keine besonderen Schwierigkeiten, auch falls eine richtige Wehrpflicht nötig werde. Das Kabinett hat sich auf ein Wehrdienst-Modell geeinigt, das zunächst auf freiwilliger Basis mehr Rekruten für die Bundeswehr gewinnen soll. Gelingt das nicht, könnte auch eine verpflichtende Heranziehung eingeführt werden.

Die Fraktionsspitzen von Union und SPD setzen heute ihre zweitägige Klausurtagung in Würzburg fort. Dabei geht es um politische Vorhaben, aber auch darum, wie die interne Zusammenarbeit und die Kommunikation nach den Streitigkeiten der vergangenen Wochen verbessert werden kann.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.