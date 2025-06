Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) (IMAGO / Revierfoto)

Wie es in Regierungskreisen in Berlin heißt, nimmt auch die AfD an dem Gespräch teil. Frei sagte, er sehe eine erhöhte Gefahr auch für amerikanische und israelische Einrichtungen in Deutschland. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland würden aber alles dafür tun, um den Schutz dieser Einrichtungen zu gewährleisten.

