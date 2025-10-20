Migrationsdiskussion

Kanzleramtsminitser Thorsten Frei (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur)

Frei sagte im ARD-Fernsehen, die Folgen seien offensichtlich, vor allem dort, wo Integration nicht gelungen sei. Merz habe mit seiner Aussage auf eine Problemstellung hingewiesen, auf die die Politik reagieren müsse, so Frei. Deswegen wolle die Regierung Migration ordnen, steuern und begrenzen. Dann sei Migration auch etwas Positives. Unter anderem Politiker von Grünen und Linkspartei, aber auch aus der SPD hatten Merz' Aussage kritisiert.

Demonstration in Berlin

In Berlin demonstrierten hunderte Menschen gegen die Äußerungen von Kanzler Merz. Redner auf einer Bühne direkt vor dem Brandenburger Tor warfen dem CDU-Parteichef eine mangelnde Abgrenzung zur AfD vor. Zu der kurzfristig angemeldeten Demonstration unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" hatte ein Bündnis aufgerufen, zu dem unter anderem "Eltern gegen Rechts" und die Organisation "Hand in Hand" gehören.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.