Geplante Aktienrente

Wie der FDP-Haushaltspolitiker Fricke nach Beratungen in Berlin mitteilte, wird die Tranche im kommenden Jahr auf zwölf Milliarden Euro erhöht. Damit steigt der Kapitalstock zusammen mit den ersten zehn Millliarden aus dem laufenden Jahr auf dann insgesamt 22 Milliarden Euro. Die Renditen aus dem auch "Generationenkapital" genannten Projekt sollen ab Mitte der 2030er-Jahre die Gesetzlichen Rentenversicherung entlasten, die bislang nur mit enormen Bundes-Zuschüssen aufrecht erhalten kann.

So flossen zuletzt jährlich etwa 100 Milliarden Euro aus Steuermitteln in die Rentenkasse, was in etwa der Höhe des lediglich einmalig eingerichteten Sondervermögens für die Bundeswehr entspricht.

