Bahn-Baustellen

Nach Angaben des Stahlunternehmens Salzgitter aus Niedersachsen führen die aktuellen Einschränkungen im Schienennetz zu gravierenden Herausforderungen entlang der gesamten Logistikkette. Die Probleme beträfen die Lieferung von Rohstoffen und den Abtransport der gefertigten Produkte. Die Eisenbahn sei für die Stahlindustrie der zentrale Verkehrsträger.
Ähnlich äußerte sich der zweitgrößte Stahlhersteller, Arcelor-Mittal, in der Süddeutschen Zeitung. Es gebe erste Produktionskürzungen, weil nicht genug Eisenerz angeliefert worden sei. Ursache sei das anhaltende Baustellenchaos im norddeutschen Schienennetz.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.