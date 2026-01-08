Bei dem außerordentlichen Konsistorium soll es um die Zukunft der katholischen Kirche gehen. Diese Versammlung wird nur selten einberufen. 245 Kardinäle sind Teil des Beratungsgremiums. Wie das Portal "Vatican News" berichtet, soll es bei dem zweitägigen Treffen unter anderem um zentrale Reformdokumente von Leos Vorgänger Franziskus gehen. Die Einberufung des Konsistoriums wird von Experten so gedeutet, dass der Papst stärker als sein Vorgänger die Kardinäle einbeziehen wird.
