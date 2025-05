Vor Papstwahl

Vor Konklave - Vorbereitungen in Rom (Oliver Weiken/dpa)

Mit Bedauern sähen sie, dass bisherige Anstrengungen in der Ukraine, in Nahost und anderen Regionen keine Erfolge gebracht hätten, erklärten die Geistlichen im Vatikan. Man appelliere an alle beteiligten Parteien, so bald wie möglich einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen und ohne Vorbedingungen und weitere Verzögerungen den von der ganzen Welt seit langem ersehnten Frieden auszuhandeln, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.

Am Vormittag waren die Kardinäle zu ihrer vorerst letzten Generalversammlung zusammengekommen. Morgen beginnt mit einer Messe zur Papstwahl das eigentliche Konklave. Nachmittags ziehen die 133 wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle ein, wo am Abend der erste Wahlgang für ein neues Kirchenoberhaupt beginnt.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.