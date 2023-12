Kardinal Reinhard Marx (Sven Hoppe/dpa POOL/dpa)

Er könne keinen Dialog mit Religionsvertretern führen, die den Massenmord der Hamas in Israel rechtfertigten, sagte der Erzbischof von München und Freising dem Magazin "Focus". Marx erinnerte an ein Treffen des Papstes mit dem Chef der Al-Azhar 2019. Dabei hätten beide vereinbart, sich gegen Gewalt und Terror einzusetzen. Und jetzt behaupte dieser Großimam, die Hamas führe einen "Befreiungskrieg". Marx kritisierte auch die Geistlichen im Iran, die sich für die Vernichtung Israels einsetzten. Es gehe nicht um einzelne Fanatiker in Teheran, sondern um die Riege derer, die an der Staatsspitze stünden. Zugleich forderte er Israel auf, klare Vorstellungen für ein Zusammenleben mit den Palästinensern zu entwickeln.

Marx verurteilte auch den Missbrauch von Religion für ideologische Zwecke durch die orthodoxe Kirche in Russland. Dass der Patriarch von Moskau den Krieg gegen die Ukraine massiv unterstütze, sei ein Hohn.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.