Tschechien

Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Viggo Mortensen (r) erhält den Preis des Präsidenten von Festivalpräsident Jiri Bartoska während der Eröffnungszeremonie. (Katerina Sulova / CTK / AP / dpa / Katerina Sulova)

Zuletzt drehte er als Regisseur den Western "The Dead Don't Hurt", der in Karlsbad als Eröffnungsfilm gezeigt wurde. Der deutsch-spanische Schauspieler Daniel Brühl und der Brite Clive Owen sollen im Laufe des Festivals, das bis zum 6. Juli dauert, ebenfalls mit dem Preis des Festivalpräsidenten geehrt werden. Brühl stellt in dem westböhmischen Kurort sein Regiedebüt "Nebenan" vor.

Insgesamt stehen in diesem Jahr mehr als 130 Spiel- und Dokumentarfilme auf dem Programm. Das 1946 gegründete Filmfestival in Karlsbad ist eines der ältesten der Welt.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.