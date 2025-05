EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Verleihung des Internationalen Karlspreis 2025 in Aachen. (AFP / FEDERICO GAMBARINI)

Die CDU-Politikerin nahm die Ehrung im Krönungssaal des Aachener Rathauses entgegen. Merz betonte, die Auszeichnung mit dem Karlspreis für die 66-Jährige sei hochverdient. "Henry Kissinger würde heute ganz sicher nicht mehr sagen müssen, dass er nicht weiß, wen er anrufen soll, um mit Europa zu sprechen. Er würde Ursula von der Leyen anrufen - als die starke Vertreterin eines starken Europas."

Merz: "Können Zukunft Europas so gestalten, dass es eine gute Zukunft wird"

Der Kanzler verwies auf die Verhandlungen über die von den USA angedrohten Zölle und betonte, es sei richtig, dass die Kommissionschefin die Interessen der EU selbstbewusst vertrete. Die Europäer wollten keine Eskalation, sondern mehr freien Handel, weniger Zölle und Beschränkungen. Merz äußerte sich überzeugt, dass man alle Möglichkeiten in den Händen halte, die Zukunft Europas so zu gestalten, dass es eine gute Zukunft werde. Er selbst werde mit all seiner Kraft "an einem Europa mitarbeiten, das aus seinem Zusammenhalt neue Kraft schöpft", versicherte Merz. "Einem Europa, das auch in Zukunft den Menschen dient, einem Europa, das vor allem unsere Freiheit verteidigt."

Spanischer König fordert "mehr Europa"

Der spanische König Felipe VI. erteilte in seiner Rede Forderungen nach einer Rückabwicklung der Europäischen Union eine Absage. Man müsse den gefährlichen Stimmen Paroli bieten, die argumentierten, dass die Europäer freier, unabhängiger und souveräner seien, wenn sie national getrennt lebten. Vielmehr müssten die 27 Mitgliedsländer im eigenen Interesse noch stärker zusammenarbeiten als bisher, erklärte der spanische König. "Die internationale Lage - das ist meine feste Überzeugung - erfordert mehr Europa." Europa könne nur mächtig sein, wenn es zusammenstehe.

Von der Leyen ruft zu Aufbau von "unabhängigem Europa" auf

Von der Leyen selbst sprach in ihrer Karlspreisrede von gewaltigen geopolitischen Spannungen. Was man einst als internationale Ordnung für selbstverständlich gehalten habe, habe sich innerhalb von kürzester Zeit in internationale Unordnung verwandelt. Europa stehe nun vor der grundlegenden Entscheidung, abzuwarten und sein vermeintliches Schicksal zu akzeptieren - oder die Dinge in die Hand zu nehmen und selbst über seine Zukunft zu entscheiden. Von der Leyen führte aus, es sei an der Zeit, dass Europa erneut aufstehe und das nächste, große europäische Projekt verwirkliche. "Die nächste große Ära, unser nächstes großes, einendes Projekt muss von einem unabhängigen Europa handeln."

Der "Internationale Karlspreis zu Aachen" wird seit 1950 vergeben und gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. In diesem Jahr ist er erstmals mit einer Million Euro dortiert, die in proeuropäische Projekte fließen sollen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.