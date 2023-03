Karneval in Köln (Oliver Berg/dpa)

Inzidenzwerte hätten in Regionen mit stärkeren Karnevalsaktivitäten zugenommen, heißt es im RKI-Wochenbericht. Demnach setzte sich der bundesweite Inzidenzanstieg vergangene Woche auf weiter niedrigem Niveau fort: Er wurde auf 14 Prozent im Vergleich zur Woche zuvor beziffert. Deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt stiegen die Werte in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland sowie in der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre. Diese Angaben beziehen sich nur auf im Labor bestätigte Corona-Fälle.

Mit der Entwicklung gehen bislang keine sehr auffälligen Veränderungen von Krankenhauseinweisungen einher.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.