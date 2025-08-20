Auch die digitale Marke "Eltern" dürfe übernommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Die Übernahme der bislang von Gruner + Jahr herausgegebenen Titel betreffe vor allem die Lesermärkte im Bereich Frauenzeitschriften. Dort gebe es noch ausreichend Wettbewerb.
Ausschlaggebend für die Entscheidung sei auch gewesen, dass die Funke Mediengruppe die anzeigenstarke Vermarktung nicht mit erwirbt. Der Mutterkonzern von Gruner + Jahr, die RTL Gruppe, hatte im März angekündigt, sich auf das Geschäft mit Bewegtbildinhalten zu konzentrieren.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.