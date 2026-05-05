Senkung der Energiesteuer

Tankstellenpreise sind durch die Steuersenkung am 1.Mai etwas gefallen (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Mundt sagte im Deutschlandfunk, am 1. Mai seien die Preise für Benzin und Diesel im Schnitt um 13 Cent gesunken. Die Energiesteuer wurde allerdings um knapp 17 Cent pro Liter gesenkt. Der ADAC hat den Mineralölkonzernen daher vorgeworfen, den Rabatt nicht vollständig weiterzugeben. Das Münchner Ifo-Institut sieht ebenfalls, dass es beim Tankrabatt in den ersten drei Tagen nur eine unvollständige Weitergabe an den Tankstellen gegeben habe. Beim Diesel seien je Liter durchschnittlich 4 Cent weitergegeben worden. Beim Superbenzin waren es laut Ifo-Institut durchschnittlich 12 Cent. Kartellamtspräsident Mundt sagte, es würden viele Faktoren in die Berechnung mit einfließen. Sein Amt sei damit beschäftigt, weiter Daten zu sammeln und diese auszuwerten.

Zu dem Vorwurf, viele Tankstellen würden sich nicht an die 12-Uhr-Regel halten würden und den Preis auch vor oder nach dieser Zeit erhöhen, sagte Mundt, auch das untersuche man. Er könne aber schon jetzt sagen, dass viele dieser Verstöße kurz vor oder nach 12 Uhr stattfinden würde. Er habe daher nicht den Eindruck, dass die Regel im großen Stil unterlaufen werde.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.