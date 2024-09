Störung behoben

Kartenzahlungen funktionieren wieder flächendeckend. (IMAGO / MiS / IMAGO / Bernd Feil / M.i.S.)

Bezahlen und Geld abheben funktioniere wieder ohne Einschränkungen, teilte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft mit. Seit dem frühen Morgen hatte es flächendeckende Probleme bei Kredit-, Debit- und Girokarten von verschiedenen Finanzinstituten gegeben. Grund dafür war eine technische Störung beim IT-Dienstleister First Data, der für viele Anbieter in Deutschland Kartenzahlungen abwickelt. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik war eingeschaltet worden. Eine Cyberattacke wurde als Ursache bereits ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.