Wie die Zentrale Wahlkommission in der Hauptstadt Astana mitteilte, beteiligten sich rund zwei Drittel der knapp 7,5 Millionen Stimmberechtigten an der Abstimmung, womit die notwendige Mehrheit für die Gültigkeit erreicht wurde. Erste Ergebnisse sollen in den kommenden Tagen vorliegen.

Schwierigkeiten, den Strombedarf zu decken

Trotz bedeutender Erdgasreserven basiert die Stromversorgung Kasachstans hauptsächlich auf Kohlekraftwerken, ergänzt durch einige Wasserkraftwerke und den wachsenden Sektor erneuerbarer Energien. Zudem importiert das Land Strom, hauptsächlich aus Russland, da seine oft alten Anlagen Schwierigkeiten haben, den Bedarf zu decken. Die Regierung argumentiert, da Kasachstan einer der weltgrößten Uranproduzenten ist, sei Kernenergie eine logische Wahl. Als möglicher Partner für den Bau des Atomkraftwerks gilt der russische Konzern Rosatom. Bei seiner Stimmabgabe in der Hauptstadt Astana sagte Tokajew allerdings, er habe kein bestimmtes Land oder Unternehmen als möglichen Auftragnehmer im Sinn.

Schlechte Erfahrungen mit Atomkraft

Errichtet werden soll das Atomkraftwerk für geschätzte zehn bis zwölf Milliarden Dollar in der Ortschaft Ulken am Ufer des Balkaschsees. Einige Einheimische hoffen auf neue Arbeitsplätze, während sich andere um die Wasserqualität des Sees sorgen.

Kasachstan hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Atomkraft gemacht: So halfen zehntausende Kasachen 1986 bei den Aufräumarbeiten nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl in der Ukraine und trugen lebenslange Gesundheitsprobleme davon. Zudem war das zentralasiatische Land Schauplatz von Hunderten sowjetischen Atomwaffentests, die große Landstriche unbewohnbar machten und bei vielen Kasachen ein Misstrauen gegenüber allem Nuklearen schürten.

