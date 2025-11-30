Noworossijsk

Der Ölhafen der russischen Stadt Noworossiijsk. (LUCIE GODEAU / AFP)

Das Außenministerium erklärte, der Vorfall stelle "den dritten Akt der Aggression gegen eine ausschließlich zivile Einrichtung" dar, deren Betrieb völkerrechtlich geschützt sei. - Das internationale Kaspische Pipeline-Konsortium hatte gestern mitgeteilt, ein wichtiges Ölterminal sei bei einem Angriff mit Seedrohnen erheblich beschädigt worden.

Das Konsortium wickelt mehr als ein Prozent des weltweiten Öls ab. Es exportiert hauptsächlich Öl aus Kasachstan über Russland und den Schwarzmeer-Terminal.

Im Abwehrkampf gegen Russland attackiert die Ukraine immer wieder gezielt die russische Öl-Infrastruktur.

