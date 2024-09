Bundeskanzler Scholz in Kasachstan (AP)

Bundeskanzler Scholz betonte bei einem Besuch in Kasachstans Hauptstadt Astana das Interesse Deutschlands an einer Kooperation. Die Rohstoffe sollten zunächst in Kasachstan verarbeitet werden, was einen Mehrwert für die kasachische Wirtschaft schaffe. Der kasachische Präsident Tokajew sagte, er erwarte den Aufbau eines Handelskonsortiums für seltene Erden. Kasachstan verfügt über Vorkommen mehrerer Rohstoffe, die als kritisch eingestuft werden. Scholz hatte sich zuvor bei einem Besuch in Usbekistan mit Präsident Mirsijojew ebenfalls auf eine engere Zusammenarbeit bei Rohstofflieferungen verständigt.

Deutschland strebt angesichts von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen nach einer größeren Unabhängigkeit von Importen aus Ländern wie China und Russland.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.