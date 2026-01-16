Der staatliche Öl- und Gaskonzern Kazmunaygaz kündigte an, die Exporte in diesem Jahr auf 2,5 Millionen Tonnen zu steigern. Im vergangenen Jahr flossen über die russische Druschba-Pipeline rund 2,1 Millionen Tonnen kasachisches Öl nach Deutschland. Die Bedeutung Kasachstans für die deutsche Energieversorgung hatte 2025 im Vergleich zum Jahr davor bereits um 44 Prozent zugenommen.
Deutschland bemüht sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verstärkt um Alternativen zu russischem Öl, wobei Kasachstan eine wichtige Rolle für die Versorgung der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt spielt.
