Gesundheitspolitik

Wenn es im Gesundheitssystem nicht genug Geld gebe, seien "Nice to have"-Leistungen als Erstes zu streichen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dadurch könnte nach Gassens Einschätzung eine Milliarde Euro pro Jahr gespart werden.

Die freiwilligen Leistungen gehen über das allgemeine Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus und sind von Kasse zu Kasse unterschiedlich. Dazu zählen Homöopathie und Anthroposophie. Den Kassen wird immer wieder vorgeworfen, mit solchen Angeboten Geld der Solidargemeinschaft für Werbezwecke einzusetzen.

