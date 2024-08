Carles Puigdemont, Separatistenführer von Katalonien, kehrt trotz Haftbefehl zurück. (Gloria Calvi/AP/dpa)

Er habe nach sieben Jahren im Exil die Rückreise in seine Heimat angetreten, teilte Puigdemont in einer Videobotschaft mit. Morgen wolle er im Regionalparlament in Barcelona an der Wahl des neuen katalanischen Regierungschefs teilnehmen. Zudem kündigte er eine Pressekonferenz an.

Puigdemont droht bei der Einreise nach Spanien die Festnahme. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Der Straftatbestand fällt nicht unter das im Frühjahr verabschiedete Amnestiegesetz für katalanische Separatisten.

Puigdemont hatte sich 2017 nach dem gescheiterten Versuch der Abspaltung Kataloniens von Spanien nach Belgien abgesetzt

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.