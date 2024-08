Der katalanische Separatistenführer Puigdemont spricht nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Barcelona vor Anhängern. (AP / Joan Mateu)

Man habe Straßensperren errichtet, um den per Haftbefehl gesuchten Politiker an der Flucht zu hindern, erklärte ein Behördensprecher. Am Morgen hatte Puigdemont vor Anhängern eine kurze Rede in der Innenstadt von Barcelona gehalten. Darin wiederholte er seine Forderung nach einer Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Puigdemont war nach sieben Jahren im Exil zurückgekehrt, um der Wahl des neuen katalanischen Ministerpräsidenten Illa beizuwohnen. Im Parlament erschien Puigdemont jedoch nicht. Ein Haftbefehl wegen Terrorismusanschuldigungen gegen ihn wurde inzwischen zurückgenommen. Ihm werden weiterhin die Unterschlagung von Geldern und Hochverrat vorgeworfen.

Mit dem Sozialisten Illa könnte erstmals seit vielen Jahren ein Gegner der Abspaltung die Region anführen. Puigdemont hatte als Amtinhaber 2017 ein illegales Unabhängigkeitsreferendum abhalten lassen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.