Benjamin Fredrich, Katapult-Herausgeber, steht mit seinem Magazin möglicherweise vor dem Aus (Archivbild). (picture alliance / dpa /Jens Büttner)

Man stecke in einem so tiefen Loch, dass man ohne Hilfe nicht mehr herauskomme. Fredrich begründet die Misere unter anderem damit, eigene Fehler gemacht zu haben: "Wir haben zu viele Bücher gedruckt; Romane und polnische Literatur veröffentlicht, für die wir kein Publikum haben; [...] in zu viele Projekte investiert und zugleich in manche zu wenig Liebe reingesteckt.

Das Magazin "Katapult", das vor allem mit Datenjournalismus und anschaulichen Grafiken überregional auf sich aufmerksam machte war 2015 in Greifswald gegründet worden.

