Vor Landtagswahlen

"Katapult" plant Zeitungsausgaben für Thüringen, Sachsen und Brandenburg

Das Magazin "Katapult" aus Mecklenburg-Vorpommern plant eigene Ausgaben für Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das kündigte der Gründer und Chefredakteur Benjamin Fredrich in Greifswald an. Damit wolle man einem möglichen Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen in den drei Bundesländern entgegentreten.

15.07.2024