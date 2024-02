Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, Tamim bin Hamad al-Thani, Emir von Katar, und Macrons Frau Brigitte stehen vor einem Staatsdinner am Elysee-Palast. (Thibault Camus / AP / dpa)

Man befinde sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, sagte Scheich Al Thani bei einem Staatsbankett mit dem französischen Präsidenten Macron in Paris. Die von der Hamas entführten Israelis müssten zu ihren Familien zurückkehren. Gleichzeitig müsse man dem Leiden des palästinensischen Volkes ein Ende machen. Al Thani warf Israel einen Völkermord an den Palästinensern vor. Die internationale Gemeinschaft habe es immer noch nicht geschafft, ein Mindestmaß an Schutz für Kinder, Frauen und Zivilisten zu gewährleisten.

Derzeit verhandeln Unterhändler aus den USA, aus Ägypten und Katar über ein Abkommen für einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Dafür soll die Hamas einige der Geiseln freilassen, die sie noch immer gefangen hält. Israel soll im Gegenzug palästinensische Häftlinge freilassen und einer Kampfpause von sechs Wochen zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.