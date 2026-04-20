Die Luftfahrtbehörde des Golfstaates erklärte, die Öffnung für auswärtige Fluggesellschaften am Hauptstadtflughafen Doha werde schrittweise erfolgen. Weiterhin habe die Sicherheit oberste Priorität.
Katar hatte den Flugverkehr eingestellt, nachdem es in Folge der US-israelischen Angriffe auf den Iran zu Gegenangriffen Teherans unter anderem auf die Golfstaaten gekommen war. Nach einer einwöchigen Schließung des Flughafens wurde der Flugverkehr in begrenztem Umfang und nur für Flüge der nationalen Fluggesellschaft Qatar Airways wieder aufgenommen.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.