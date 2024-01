Eine Wand mit Fotos israelischer Geiseln in der Hand von Hamas-Terroristen (picture alliance / newscom / Jim Hollander)

Wie ein Sprecher der katarischen Regierung mitteilte, sollen die Arzneimittel nach Ägypten gebracht und heute vom Roten Kreuz an die Hamas übergeben werden. Demnach erhält auch die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen humanitäre Hilfsgüter.

136 Geiseln sollen sich noch in der Gewalt von Hamas-Terroristen befinden. Bei dem Überfall auf Israel waren am 7. Oktober insgesamt rund 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt worden. Die Angreifer töteten an mehreren Orten etwa 1.200 Menschen. Als Reaktion führt Israel seither Krieg gegen die Hamas.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.