Nach Angriff in Doha

Ministerpräsident Al Thani sagte dem US-Sender CNN, Israels Regierung habe die Hoffnung der Angehörigen, die Geiseln wiederzusehen, zu Nichte gemacht. Diese hätten auf die diplomatischen Bemühungen Katars gezählt. Das Emirat vermittelte bisher zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Im Gazastreifen befinden sich noch fast 50 Geiseln, davon sind nach israelischen Informationen wohl noch 20 am Leben.

Nach Angaben der Hamas waren bei dem Luftangriff auf ein Gebäude in der katarischen Hauptstadt Doha am Dienstag sechs Menschen getötet worden. Die oberste Führungsriege habe aber überlebt. Israels Ministerpräsident Netanjahu rief Katar nach Angaben seines Büros auf, die Hamas-Anführer auszuweisen oder sie zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls werde Israel dies tun.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.