Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani bei einer Konferenz in Doha (AFP / Mahmud Hams)

Auf einer internationalen Konferenz in Doha zur Situation im palästinensischen Gazastreifen sagte al-Thani, die Bemühungen um einen Frieden im Gazastreifen befänden sich an einem "kritischen Punkt". Als einer der Vermittler forderte der katarische Regierungschef eine "dauerhafte Lösung mit Gerechtigkeit für beide Seiten". Al-Thani betonte weiter, die Vermittlerstaaten, darunter auch die Türkei, Ägypten und die USA, würden nun die nächste Phase für den Friedensplan für den Gazastreifen vorantreiben.

In dieser Phase geht es um die Einrichtung einer Übergangsverwaltung und die Schaffung einer internationalen Stabilisierungstruppe für den Gazastreifen. Sowohl der Abzug der israelischen Armee als auch die Entwaffnung der Hamas sind dabei Schlüsselforderungen.

Die Waffenruhe zwischen der militant-islamistischen Hamas und Israel war auf der Grundlage eines Plans von US-Präsident Trump am 10. Oktober in Kraft getreten - sie wurde inzwischen mehrfach gebrochen.

