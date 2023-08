Unwetterschäden

Unwetter in Schwaben - Dach eines Seniorenheims in Kissing teilweise abgedeckt. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

80 Prozent der Gebäude sind nach Behördenangaben schwer beschädigt worden. Das Unwetter habe an parkenden Fahrzeugen schwere Sachschäden verursacht, Dachziegel und Dachfenster seien im großen Umfang zerschmettert, Dächer auch komplett abgedeckt worden. Auch Bäume wurden demnach entwurzelt. Um zur Bewältigung der großen Schäden auch Einsatzkräfte aus anderen Landkreisen anfordern zu können, habe Landrat Anton Speer (Freie Wähler) den Katastrophenfall festgestellt.

Für die Gemeinde mit rund 1300 Einwohnern wurden den Angaben zufolge Notdächer angefordert, die aus ganz Bayern in den Ort transportiert werden.

In Kissing bei Augsburg wurde nach Angaben von Stadtverwaltung und Polizei während des Unwetters am Samstag ein im Aufbau befindliches Bierzelt von einer Sturmböe erfasst und zwölf Menschen verletzt. Zudem musste dort eine Seniorenresidenz geräumt werden, weil der Sturm das Dach beschädigte. Rettungskräfte brachten rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner in einem anderen Pflegeheim sowie in einer Halle unter. Insgesamt arbeitete die örtliche Feuerwehr demnach mehr als 250 Unwettereinsätze ab.

