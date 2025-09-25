Die St. Patrick's Kathedrale würdigt die Einwanderer in New York mit einem riesigen Wandgemälde des amerikanischen Künstlers Adam Cvijanovic. (IMAGO / Agencia EFE / Angel Colmenares)

Das Wandbild mit dem Namen "What’s So Funny About Peace, Love and Understanding" zeigt verschiedene Einwanderungsszenen. Es stammt von dem US-Künstler Adam Cvijanovic. Kardinal Timothy Dolan hatte das Werk gemeinsam mit einer Kommission ausgewählt. "Es ist die Feier einer Stadt, die von Einwanderern gebaut worden ist, und in der Einwanderer willkommen geheißen wurden", sagte Dolan. Die im 19. Jahrhundert gebaute Kathedrale ist die älteste katholische Kirche in New York.

Die Regierung von US-Präsident Trump geht strikt gegen Einwanderer vor. Das betrifft vor allem Menschen, die auf illegalem Weg ins Land kommen oder sich bereits ohne gültigen Aufenthaltsstatus in den USA aufhalten.

