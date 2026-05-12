Kuntz-Nachfolge

Kathleen Krüger im Jahr 2024 - damals noch als Teammanagerin von Bayern München (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Krüger war nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn als Fußballerin seit 2009 in verschiedenen Positionen beim FC Bayern München tätig und verantwortete dort zuletzt die Sportstrategie und die strukturelle Weiterentwicklung. Krüger vereine "sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit", sagte HSV-Aufsichtsratschef Papenfuß.

Krüger wird nun hauptamtlich die erste Frau in dieser Rolle in der Fußball-Bundesliga. Allerdings hatte der HSV schon mit Katja Kraus zwischen 2003 und 2011 eine Marketing-Vorständin, die 2009 nach der Trennung von Dietmar Beiersdorfer auch interimsweise Aufgaben als Sportvorständin des Clubs übernahm.

Krügers Vorgänger Kuntz hatte den HSV-Aufsichtsrat nach den Weihnachtsfeiertagen aus, wie er sagte, familiären Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten. Danach war der Posten monatelang vakant. Später wurde bekannt, dass gegen ihn Vorwürfe wegen "Fehlverhaltens" vorlagen. Diese wies er zurück.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.