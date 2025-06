Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiert die katholische Kirche Fronleichnam. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist dieser Tag ein Feiertag. (imago / Olaf Döring )

In vielen Städten gibt es Freiluftgottesdienste auf zentralen Plätzen. Hinzu kommen alte Traditionen wie die Seeprozession auf dem Staffelsee in Oberbayern oder die "Mülheimer Gottestracht", eine große Schiffsprozession auf dem Rhein in Köln. Der mittelalterliche Name bedeutet so viel wie "Fest des Leibes und Blutes Christi". Im Mittelpunkt stehen die Verehrung der Eucharistie und ein sichtbares Bekenntnis zum Glauben. Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag in sechs Bundesländern sowie in einigen überwiegend katholischen Gemeinden in Sachsen und Thüringen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.