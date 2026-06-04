Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiert die katholische Kirche Fronleichnam. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist dieser Tag ein Feiertag. (imago / Olaf Döring )

In den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist ein gesetzlicher Feiertag - außerdem in einigen überwiegend katholischen Gemeinden Sachsens und Thüringens. Vielerorts gibt es Gottesdienste unter freiem Himmel und Prozessionen.

An Fronleichnam steht 60 Tage nach Ostern die Eucharistie im Mittelpunkt. Katholiken bringen öffentlich ihren Glauben zum Ausdruck, wonach Christus in Form von Brot und Wein leibhaftig gegenwärtig ist. Der mittelalterliche Name bedeutet so viel wie "Fest des Leibes und Blutes Christi".

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.