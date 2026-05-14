Bundespräsident Steinmeier hat sich auf dem Katholikentag für das Ehrenamt stark gemacht. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Steinmeier warb zugleich für mehr Anerkennung. Nicht nur Politiker müssten diese Wertschätzung leisten, sondern auch diejenigen, die die Dienste in Anspruch nähmen. Stattdessen würden Feuerwehrleute und Rettungssanitäter angefeindet. Das sei die eigentliche Schande, so der Bundespräsident wörtlich.

Ramelow: Kirchen als "Kraftorte"

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Söder würdigte die Rolle der Kirchen für die Gesellschaft. Bundestagsvizepräsident Ramelow sieht in Gotteshäusern wichtige Orte für Zusammenhalt und gesellschaftlichen Austausch. Der Linken-Politiker sagte in Würzburg, Kirchen könnten "Kraftorte" sein, auch für Menschen, die mit dem Glauben wenig zu tun hätten. Allerdings sei zu wenig Betrieb in den Gotteshäusern in Ostdeutschland. Die Institution Kirche brauche daher den Mut, sich auf neue Formen einzulassen, betonte der 70-Jährige.

Ramelow warnte wie auch andere Politiker vor der AfD. Der Bundestags-Vizepräsident bezeichnete das Programm der Partei als kirchen- und gesellschaftsfeindlich. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst, CDU, betonte, die Gefahren einer AfD-Regierungsübernahme in den Bundesländern dürften nicht unterschätzt werden.

Der Katholikentag dauert noch bis Sonntag. Morgen nimmt Bundeskanzler Merz an einer Fragerunde von jungen Menschen teil.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.