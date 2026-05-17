Zu der Messe unter freiem Himmel werden am Vormittag mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Die Feier leitet der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Hildesheimer Bischof Wilmer. Der Deutschlandfunk überträgt den Abschlussgottesdienst nach den 10-Uhr-Nachrichten.
Seit Mittwoch waren mehrere Zehntausend Menschen zu dem katholischen Laientreffen nach Würzburg gekommen. Unter ihnen waren auch zahlreiche Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Merz.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.