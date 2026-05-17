Würzburg
Katholikentag endet mit Open-Air-Gottesdienst

In Würzburg endet heute mit einem Abschlussgottesdienst der 104. Deutsche Katholikentag.

    Der Slogan "HAB MUT, STEH AUF!" ist auf Bannern an den Türmen des Kiliansdoms in Würzburg zu sehen.
    "Hab Mut, steh auf!"ist am Kiliansdom in Würzburg zu lesen. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)
    Zu der Messe unter freiem Himmel werden am Vormittag mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Die Feier leitet der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Hildesheimer Bischof Wilmer. Der Deutschlandfunk überträgt den Abschlussgottesdienst nach den 10-Uhr-Nachrichten.
    Seit Mittwoch waren mehrere Zehntausend Menschen zu dem katholischen Laientreffen nach Würzburg gekommen. Unter ihnen waren auch zahlreiche Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Merz.
    Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.