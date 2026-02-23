Auf der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz wird der Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden Bätzing gewählt. (Daniel Löb / dpa / Daniel Löb)

Der Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Bätzing soll am Vormittag vorgestellt werden. Bätzing hatte im Januar erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Der 64-Jährige sagte gestern in seiner Abschiedsrede, er glaube nicht, dass in naher Zukunft in den anstehenden Fragen alle in dieselbe Richtung gehen würden. Er äußerte die Hoffnung, dass der künftige Vorsitzende die Konflikte so moderieren könne, dass man einander verstehe. Der Limburger Bischof gilt als entschiedener Befürworter eines Reformkurses in der katholischen Kirche. Das führte immer wieder zu Konflikten mit dem Vatikan.

Die Frühjahrs-Vollversammlung der Bischofskonferenz war gestern eröffnet worden und dauert vier Tage.

