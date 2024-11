Ein Grablicht zu Allerheiligen im Herbst mit Blättern (imago/McPHOTO)

Seit dem fünften Jahrhundert gedenken die Christen jener Menschen, die wegen ihres vorbildlichen Lebens zu den Heiligen gezählt werden. In der römisch-katholischen Kirche wird Allerheiligen seit dem neunten Jahrhundert am 1. November gefeiert. In Deutschland ist heute nur in stärker katholisch geprägten Bundesländern ein Feiertag, nämlich in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

In Mexiko wird rund um Allerheiligen der "Dia de los muertos" gefeiert. Es ist ein farbenprächtiges Volksfest zu Ehren der Toten, bei dem sich indigene und christliche Traditionen vermischt haben.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.