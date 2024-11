Ein Grablicht zu Allerheiligen im Herbst mit Blättern (imago/McPHOTO)

Der 1. November ist in zahlreichen europäischen Ländern und in fünf deutschen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Allerheiligen wird in Deutschland hauptsächlich in der katholischen Kirche gefeiert und ist daher in vornehmlich katholisch geprägten Regionen wie in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein Feiertag.

