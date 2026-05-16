In der katholischen Kirche herrsche das männliche Geschlecht über das weibliche, sagte Stetter-Karp auf dem Katholikentag in Würzburg. Daher stießen Reformen der Sexualmoral und die Zulassung von Frauen für Weiheämter auf so erbitterten Widerstand. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, verwies auf Erfolge des Synodalen Weges und zeigte sich zuversichtlich, dass dieser Reformprozess letztlich vom Vatikan gebilligt werde.
Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen mit dem Vatikan über Segnungen homosexueller Paare fand in Würzburg auch ein Queer-Gottesdienst statt. Dort bildete sich zeitweise eine Warteschlange.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.