Nach Angaben des Vatikans rief er zum sofortigen Waffenstillstand für die Region auf. Zugleich versicherte der Papst der Pfarrei und ihrem verletzten Gemeindepfarrer seine geistliche Nähe. Am Morgen hatte eine von israelischen Soldaten abgefeuerte Granate das Gelände der Pfarrei getroffen. Nach Angaben des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem wurden zwei Menschen getötet, mindestens sieben wurden teils schwer verletzt.

Die israelische Armee erklärte ihr Bedauern und kündigte eine Untersuchung an. Das israelische Außenministerium betonte in Sozialen Medien, Israel greife "niemals Kirchen oder religiöse Stätten" an. Die Umstände des Vorfalls seien noch unklar.

