Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing (picture alliance/dpa | Nicolas Armer)

In einem Appell mit dem Titel "Wir sind bereit" heißt es, die Klimakatastrophe habe längst begonnen und erzeuge schon jetzt jährlich tausende Tote durch Hitze, Dürren oder Überschwemmungen sowie volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe. Eine Politik, die dies in ihrem Handeln nicht berücksichtige, suggeriere der Bevölkerung, die Lage sei keinesfalls so ernst, wie die Wissenschaft anmahne. Die Unterzeichner werfen der Politik vor, dies schmälere die vorhandene Veränderungsbereitschaft, verhindere Planungssicherheit und fördere Populismus, Angst, Hass und Aggression.

Zu den Unterzeichnern gehören der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Bätzing, der Kölner Kardinal Woelki sowie Vertreter von katholischen Verbänden.

