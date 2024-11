Koalitionsbruch

Der Berliner Prälat Karl Jüsten. (Archivbild) (imago / Metodi Popow)

SPD, Grüne und FDP hätten mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und immer dringlicher werdenden Transformationsprozessen vor immens hohen Herausforderungen gestanden, sagte er der KNA. Dennoch sei einiges auf den Weg gebracht worden, etwa in der Energie-, Arbeitsmarkt-, Sozial-, Friedens- und Sicherheitspolitik sowie bei der Bewältigung des Klimawandels. Es gelte nun sorgsam zu prüfen, welche Vorhaben keinen Aufschub duldeten und noch vom Bundestag verabschiedet werden müssten. Hier stünden auch die Oppositionsfraktionen in der Verantwortung. Ebenso täten die Medien gut daran, die Politik in den kommenden Wochen konstruktiv zu begleiten, fügte Jüsten hinzu.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.