Menschenrechte

Die Organisation hat den heutigen 10. August zum Internationalen Tag gegen Hexenwahn erklärt. Nach Informationen von Missio werden in mehr als 40 Ländern Frauen, Männer und Kinder als angebliche Hexen verfolgt. Insbesondere in Afrika, dem südlichen Asien und Ozeanien ist das Phänomen demnach verbreitet - zudem wurden in Südamerika entsprechende Fälle dokumentiert. Habgier, Hass und die Suche nach Sündenböcken seien zumeist die Motive der Täter, heißt es.