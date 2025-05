Schwimmen

Katie Ledecky knackt eigenen Weltrekord über 800 Meter Freistil

US-Schwimmstar Katie Ledecky hat ihren eigenen Weltrekord über 800 Meter Freistil geknackt. Bei einem Schwimm-Event in Florida schaffte sie die Strecke in 8:04,12 Minuten. Damit war sie eine gute halbe Sekunde schneller als bei ihrem Weltrekord bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.