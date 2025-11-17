Die neue taz-Chefredakteurin Katrin Gottschalk (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Neben dem bisherigen Führungsduo Barbara Junge und Ulrike Winkelmann wird Katrin Gottschalk als gleichberechtigte Chefredakteurin arbeiten. Das habe der Vorstand der "taz" entschieden, teilte die Genossenschaft mit.

Die 1985 in Dresden geborene Kulturwissenschaftlerin Gottschalk war bis 2016 Chefredakteurin des feministischen "Missy Magazins". Anschließend wechselte sie als stellvertretende Chefredakteurin zur "taz". 2020 wurde sie zudem zur Leiterin der digitalen Produktentwicklung der "taz" berufen.

Erst vor wenigen Wochen hatte die "taz" eine Umstellung hin zum Digitalen unternommen. Seit dem 20. Oktober erscheint die Zeitung unter der Woche als rein digitale e-Paper-Ausgabe, die Ausgabe am Wochenende wird weiterhin gedruckt.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.