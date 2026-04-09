Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht, gilt dies in etwas geringerem Maße auch für Angehörige religiöser und ethnischer Minderheiten aus dem Land.
Diese klagen teilweise über Diskriminierung beziehungsweise Verfolgung durch die neuen Machthaber in Syrien und mit ihnen verbündete bewaffnete Gruppen.
Laut Innenministerium wurde im vergangenen Jahr 5,3 Prozent der syrischen Antragsteller ein Schutzstatus zugesprochen. Das heißt, sie wurden entweder als Flüchtlinge oder Asylberechtigte anerkannt beziehungsweise erhielten einen eingeschränkten Schutz, der ein Abschiebeverbot beinhaltet.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.